Ledare: Söndagsskola om vägen till Nato

Den 24 februari 2022 ställdes emellertid allt på ända. Tidigt på morgonen gick ryska väpnade trupper in i Ukraina från Belarus i syftet att snabbt ta sig in i Kiev och där slå ut statsledningen för att tillsätta en marionettregering. Även om en hel del inte kunde tro att Ryssland skulle gå så långt hade man under vintern uppvisat ett ökat aggressivt beteende i relation med väst. I brev och uttalanden hade man önskat återgå till en ordning där två supermakter gjorde upp över huvudet på andra stater och där den europeiska säkerhetsordning som vuxit fram under en lång tid skulle sättas ur spel.