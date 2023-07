I mitten av 1960-talet skedde en rad förändringar som tillsammans fick stor påverkan för svensk utrikespolitik och identitet. Efter Kuba-krisen 1962, då Sovjetunionen skulle placera ut kärnvapen på det västra halvklotet, gick kalla kriget in i en fas av relativ avspänning. För Sverige innebar det en känsla av möjlighet till ökat svängrum i utrikespolitiken. Samtidigt skedde ett generationsskifte i svensk politik. De som lett Sverige innan och under andra världskriget och starkt påverkats av detta ersattes mer och mer av politiska företrädare som formats av villkoren efter kriget och företrädde en mindre försiktig och mer aktivistisk hållning. Samtidigt formades en ungdomsgeneration med egen kultur och nya hjältar som också förväntade sig något annat av de politiska ledarna. När USA eskalerade kriget i Vietnam mobiliserades denna grupp politiskt och globalt och fick ett mer internationellt perspektiv och större intresse för ordningen i världen. Under samma period skedde också en avkolonisering med resultatet att fler stater trädde in på världsarenan.