Ledare: Sverigemåndag med Magdalena Andersson

Magdalena Andersson betonar det som hon sagt många gånger sedan krisen började, att Sverige har ett mycket starkt utgångsläge eftersom vi sparat under de goda tiderna. Dessutom tillägger hon:

- Vi hade vi en hög sysselsättningsgrad när vi gick in i krisen och andelen som söker jobb har inte gått ner så mycket. Och att folk söker fortsätter söka är viktigt, därför det är grunden för att få ett jobb …

- Kraven är alltid höga, särskilt när vi har ett statsfinansiellt gott läge. Tack vare detta har vi kunnat gå in med krispengar till sjukvård och äldreomsorg, och inte minst räddat företag och svenska jobb. Att vi kan göra det beror på att vi sparat under de goda åren. Därför kunde vi gå in med stöd till korttidspermitteringarna som gjort att vi räddat en halv miljon anställda från att förlora jobbet!