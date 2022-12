Det finns också den typen av släkting som tar chansen när alla är samlade att vädra sina osmakliga och fördomsfulla åsikter. Julmiddagen har då förvandlats till en predikan, men med den noterbara skillnaden att man inte befinner sig i kyrkan. Till Janssons frestelse serveras ett helt ogrundat påstående om att de långa vårdköerna och all brottslighet skulle vara invandringens fel. Så kan man också få höra att feminismen har gått för långt, att det var bättre förr!

Innan det är dags för att hugga in i julmaten så har många av oss under vår barndom blivit varnade för dessa släktingars dåliga beteende och uppmanade att försöka hålla oss lugna. Om den där jobbiga släktingen har ovett nog att öppna truten för att säga något olämpligt så ska vi inte söka konflikt. Inte just idag. Det är trots allt julafton och julfriden måste bevaras till varje pris! Ta tre djupa andetag och täpp igen munnen med en klunk julmust istället för att bråka.