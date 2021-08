Ledare: Vad Charlie kan lära oss

Originaluppsättningen av The Rolling Stones våren 1964, från vänster: Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts, Mick Jagger och Keith Richards

Nu är band som The Rolling Stones forntid. Men de var med och bröt upp en gammal trög konservativ kulturmiljö, som ville ha välkammade och slätstrukna ungdomar, som inte väsnades för mycket och framförallt inte spelade skränig musik.

Elgitarrer ansågs vara en styggelse och de vilda konserterna ett hot mot den rådande ordningen. För att inte tala om de osedliga texterna, typ ”I Can't Get No Satisfaction”! (Som dock egentligen handlar om konsumtionshetsen ...)