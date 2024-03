Innan valet lovade Jimmy Åkesson att a-kassan INTE skulle försämras. Nu gör den just det för de som behöver den mest. Som vanligt är det de med hög inkomst som inte förlorar.

På riktigt, är det okey att vissa beter sig hur som helst bara för att Ulf Kristersson inte vill hamna på avbytarbänken och riskera sin position som Sveriges statsminister – den sämste vi har haft by the way.