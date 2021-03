Krönika: Blev sommarbarnet från Augerum den siste hövdingen i LO-borgen?

Vad få känner till är att Stig Malm tillbringade sina somrar under barn och ungdomsåren på Augerums gård utanför Karlskrona. Att arbetarbarn från städerna skickades ut till landet för att få frisk luft och sunda somrar var inget speciellt ovanligt under Stig Malms uppväxtår. I Stigs fall blev det till släktingarna som arbetade på just Augerums gård.