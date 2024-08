Kommuner ska däremot inte utan särskild anledning hissa andra flaggor och politiska symboler. Pride-flaggan är ett exempel, andra dagar än festival. Ukrainas (med all respekt) likaså, deras sak är UD:s. Nato-flaggan kan vaja på varje regemente om försvarsdepartementet så vill och EU-flaggan stanna bredvid regeringens flaggning, där de för övrigt bör vaja.

Färgerna i den svenska flaggan kan inte skyddas genom att isoleras, vi är beroende av global export och import och av den europeiska marknaden. Inte heller kan vi reglera dess innehåll efter populistiskt kortsiktiga nationalistiska idéer där vi ska låsa in problem istället för att lösa dem. Färgerna vars nyans fördjupades under 1900-talet bär på värden som allmän skola, vård efter behov, likhet inför lagen, allmänt social- och sjukförsäkringssystem samt en arbetsrätt som skapar trygghet för alla, med mycket mera. En blandekonomi där allt inte är till salu och där industrin går i takt med de breda lagren. Dessa idéer, den svenska modellen och lite annat, gjorde Sverige till ett av världens rikaste länder under 1970- och 80-talet, internationellt erkänt för demokrati, diplomati, social rättvisa , sammanhållning och jämlikhet, samt välfärd.