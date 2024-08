Men det kan också bli problem med säkerhet. Just för Demokraterna och platsen Chicago har man en plågsam upplevelse från 1968 som spökar. Då var det kravaller och protester kopplade till Vietnamkriget. 2024 kommer det att genomföras protester i samband med konventet där det främst är Hamas krig mot Israel som skapar nya konflikter. Polisen säger sig vara väl förberedda på att hantera olika situationer och säkerheten är enorm. På plats i United Center under torsdagen kunde jag med egna ögon se hur man förbereder sig för att genomföra konventet under ordnade former med hög säkerhet.