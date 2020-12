Ledarkrönika: Det går att bli fri från våldet

Det är många år sedan jag blev fri nu. Men när jag läser inlägg om den värsta jultraditionen så stelnar jag ändå till. Jag kom in på ett konto där en kvinna berättar sin historia och om sin PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) efter ett våldsamt förhållande. Och jag slungas tillbaka.

Tillbaka till när jag inledde min första sunda relation. Hur jag tassade på tå, läste in varenda signal, hur hela min existens var ett enda stort förlåt. Hur jag förväntade mig att bli illa behandlad och nästan frågade efter det. Hur jag hela tiden väntade på att helvetet skulle braka löst, men det aldrig hände. Hur jag var helt förstörd och inte kunde hantera att en man var snäll mot mig utan baktankar.

Jag vill nå ut till dig som just nu är fast i en våldsam relation, eller du som precis tagit dig ur en och är nedbruten. Till dig som nu några få dagar innan julafton har ångest för du vet hur det kommer bli - han kommer göra dig illa: Det går att bli fri.

Be om hjälp. Sätt dig i säkerhet, gör en plan. Be någon komma och hämta dig och packa dina saker. Om du kan – gå. Om du inte kan – be om hjälp. Jag vet att det inte känns så, men jag lovar att det finns sätt. Du förtjänar en julafton och ett liv fritt från våld.