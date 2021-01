Ledarkrönika: Gå inte tillbaka till det gamla

Klimatet har fått en chans att återhämta sig och mår bättre än på länge, eftersom vi människor inte far och flänger överallt. Koldioxidutsläppen beräknas ha minskat med sju procent. WHO meddelade att Afrika nu bedöms vara helt fritt från polio och Sudan förbjöd all form av könsstympning. Samtidigt fick samkönade äktenskap ökat stöd i flera länder under året.