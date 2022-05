Till nästa problem, hur media och privatpersoner vinklar precis allt från den här rättegången emot Heard. Hon är galen, en psykopat och en lögnerska. Det är inte omöjligt att hon är det, men det är också så att varenda kvinna som berättar om våld får exakt samma etiketter på sig. Oavsett vad vi säger, vad vi gör eller hur vi reagerar – så landar det alltid i att vi är galna. Hon gråter för mycket, hon gråter för lite. Damned if you do, damned if you don’t.