Livsvalet tror jag handlar om att flytta till en stad, eller kommun som är attraktiv. För det är just i den lokala miljön, i kommunen, som dessa formas, inte på regional nivå.

Dessutom kräver läget som vi ser det just nu betydligt större insatser för verkligen ge det bästa förutsättningar för att tillväxten i näringslivet ska komma. Just nu pratas det visserligen om ex. lokal högkonjunktur men det är ganska långt ifrån verkligheten.