Ledarkrönika: Mina drömmar

När jag blev äldre och gav mig in i den fackliga världen och även politiken så blev kommentarerna att du som är kvinna kvoterar vi in, vi behöver bli mer jämställda. Detta är något som skavde många år efter att jag blev invald i IF Metall och även som förtroendevald i Socialdemokraterna i Ronneby kommun.