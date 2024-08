Den främsta orsaken till denna minskning av sill-beståndet är det kraftiga fiske som sker längs med våra kuster. Myten säger att minskningens orsak kan sökas i skarvens utbredning eller hos sälstammen. Fakta pekar i en annan riktning. Det är industrifisket som är orsaken, mer än 75 procent av all sillfångst görs av människor. Det omfattande kustnära industrifisket har ökat dramatiskt under senare tid. Över 90 procent av all sillfångst sker av just dessa stora industritrålare som vi kan se besöka våra blekingska hamnar. De mindre kusttrålarna har en mycket begränsad påverkan på beståndet. Dessutom går cirka 90 procent av all fångst till att malas ner till foder till laxodlingar och kycklinguppfödning.