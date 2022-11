SJ släppte julens tågbiljetter först i onsdags. Inför det hetsade de i utskick om det stundade släppet. Vad händer? Sidan totalkraschar. Trycket är högre än till en Håkankonsert, högre än när vaccinationstiderna släpptes. Det är väl vi stackare som lurpassat vid midnatt som får den att klappa ihop. SJ själva förvånas. ”Det är enorma mängder kunder som vill köpa biljetter, trots att det är mitt i natten” säger en ställd pressjour. Ja du Lina på SJ, det kallas hemlängtan och desperation – look it up!