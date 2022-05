Dels för att alla omprövningar är smärtsamt och dels för att just Nato-frågan är av den kategori frågor där svaret är ryggmärgsmässigt. Att Sossar är mot Nato har varit en del av partiets DNA under många år.

Eller så har verkligheten ändrats så väsentligt att gamla sanningar visar sig förlegade eller otillräckliga i den värld som vi finns i 2022. Så var det med Nato-frågan. Tanken om alliansfrihet och neutralitet är givetvis både fin och har tjänat oss väl under många år. Men när världen förändras så radikalt som under 2022 så måste även så grundläggande ställningstagande ställas under luppen, utvärderas och ifrågasättas.