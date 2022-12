John Pohlman behövde aldrig under sina 30 år som väderpresentatör berätta vad aktuellt väder innebar för elpriset. Det har blivit en utökning av väderprognosen under senare tid. Kallt och lite vind är dåligt. Blåsigt och milt ger lägre priser. Vi går mot jul och många hade nog önskat att få tänka på något annat än skenande elpriser just nu.