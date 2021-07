Det går knappt en vecka mellan Eriksens tillfälliga död på arenan i Köpenhamn och den tillfälliga död jag själv går rakt in i på gatan utanför en restaurang. Situationerna påminner om varandra - i båda fallen är det unga män som ligger livlösa, i båda fallen springer andra män fram för att se till att luftvägarna är fria och i båda fallen bevittnar jag något som efter pandemin inte längre känns chockartat.

För om det är något jag tar med mig från den här perioden är det just insikten om livets förgänglighet. De svarta siffrorna i Dagens nyheter, de ständiga presskonferenserna med det återkommande budskapet - tänk på de äldre och riskgrupperna på IVA. Underförstått - memento mori.

I ett sekulärt högteknologiskt Sverige där vi unga mest lärt oss att allt är möjligt, att livet är ett smörgåsbord vi kan plocka fritt från och att the sky is the limit fyller insikten om döden en viktig funktion. Det kan få oss att ta mindre saker för givet, att signa upp på en HLR-kurs, att stanna hemma när viruset är som mest aggressivt och att ge mormor en extra lång kram när hon blivit vaccinerad.