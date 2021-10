Börja med att skriva in vilket yrke du har eller är intresserad av att få och vips så dyker rekommendationerna upp. Förvånansvärt många yrken har enligt hemsidorna Unionen som ett alternativ. Jag går in på hemsidan fackförbund.nu och söker efter både läkare och lärare. Två yrken som har väldigt specifika fackförbund. Både Lärarförbundet, lärarnas riksförbund och läkarförbundet finns med som alternativ i den rullista som dyker upp under sökfältet så fort jag börjar skriva. Men i toppen på listan så dyker just Unionen upp.