Ledarkrönika: Varje förslösat människoliv är en stöld

Sen har vi flera andra kategorier där det främsta verktyget för att motverka allvarligare skador eller är just att det finns kollegor på arbetsplatsen som kan träda in. Kollegor som kanske inte för stunden utför effektivt arbete utan som finns på arbetsplatsen just för att hjälp ska kunna komma snabbt vid behov. När arbetsgivarna sparar in är det alltid bemanningen som tar den första smällen och konsekvenserna är det arbetaren som får stå för.