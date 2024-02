Regeringsformen (1974) – den offentliga makten utövas under lagarna, svarar sedan ett årtusende tillbaka, mot Landskapslagarnas – land ska med lag byggas. Det borde föra viss respekt med sig för konservativa!

Dessa principer är något av nedärvt DNA i svensk demokrati, där socialdemokratin under 1900-talet kan liknas vid dess autonoma nervsystem, som riggades för att stabilisera leveransen av lagstadgade demokratiska rättigheter - likhet in för lagen, vård efter behov, skola för alla samt ekonomiskt stöd via allmänna försäkringar.