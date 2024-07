Ledarkrönika: Vi stod mitt i den ryska stridsledningscentralen

Dag två skulle vi besöka själva marinbasen. Lite speciellt eftersom det var ovanligt att dom tog mot gäster. Vi blev väl mottagna av dåvarande marinbaschefen Apanovitj som guidade runt på basen och visade stolt deras fartyg. Han lovade dessutom en överraskning senare under dagen.

När sedan Jegerov ryckte mig och den svenske marinbaschefen i armen och vänligt men bestämt drog med oss in i ett märkligt hus så blev förvåningen ännu större. Helt plötsligt stod vi inne i den ryska stridsledningscentralen. Med total överblick över alla händelser på, över och under södra Östersjön. ”Ni är dom första utlänningarna någonsin som får komma in här och se detta”, var amiralens hälsningsord. Som sedan följde många ord om avspänning och fredens hav Östersjön.