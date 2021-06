Löfven gör comeback

Det är inte troligt att Löfven springer ifrån Januariavtalet med Centern och LIberalerna som drivit fram förslaget om införande av marknadshyror i Januariavtalet. Annie Lööf (C) behövs som samarbetspartner och avtalet skall hedras. Att liberale partiledaren Nyamko Sabuni från och med nu anser att Januariavtalet har spelat ut sin roll spelar ingen roll.

Det avtalet ligger kvar för den avgående rödgröna regeringen. Om fler blocköverskridande avtal ska skrivas får inte partier på vänster- och högerkanten isoleras från inflytande. Det fungerar inte att regera på ett underlag där en del av regeringsunderlaget förväntas sitta still och tyst i båten. Det gäller både (SD) och (V). Det är partier som inte låter sig toppstyras av olika regeringsbildare. Ingen vill vara dörrmatta.

Under måndagen och även under helgen framkom det att det var Liberalerna och Jan Björklund som hårdast drev kravet på isolering av Vänsterpartiet i Januariavtalet 2019. Hans efterträdare Nyamkoi Sabuni markerar nu kraftfullt mot den sortens förnedringsklausuler mot ett riksdagsparti. Sabuni efterlyser också att Annie Lööf (C) ska förklara sitt samarbete med Vänsterpartiet för att få tillbaka Stefan Löfven som statsminister.