Magnus Johanssons tal i Karlshamn

Vi revolterar mot en sakernas ordning som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan. Visst har det hänt mycket sedan 1912 men det återstår fortfarande ett strävsamt arbete och det krävs en tydlig politisk riktning för att komma hela vägen fram. Det är därför vi samlas under våra röda fanor i dag. Tusen och åter tusen från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. En rörelse som den häcklande högern bara kan drömma om och en rörelse som visar att det är vi som står upp för vanligt folk.

Vi har idag den mest högerkonservativa regeringen sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. En högerkonservativ regering helt i händerna på ett högerextremt parti, inte undra på att omvärlden förvånat tittar på Sverige och undrar vad som händer. För händer gör det och Sverigedemokraternas dominerande ställning är tydlig. Minns ni för en tid sedan då stödet till Civil Right Defenders skulle strykas för dom ansågs som en extrem organisation? Ser vi vad som händer när statliga utredare och oberoende statliga tjänstepersoner anklagas för att vara vänsteraktivister och därmed måste sparkas? Hör ni när oberoende media granskar de styrande partierna och därmed anklagas för att gå i vänsterpartiernas ledband? Och vi ser alla hur hoten mot såväl journalister och till och med unga SSU;are tilltar med direkt verkan för att tysta det demokratiska samtalet. Och i förra veckan kom det fram att man vill stoppa politiska partier från att ha lotterier. En tanken direkt riktad mot svenska arbetarrörelse och vår finansiering. Det finns ett tydligt mönster och det pekar på att det inte våra idéer som ska ställas mot varandra utan det handlar om att tysta all form av kritik. Men låt oss vara tydliga idag och med hög röst säga ifrån - det räcker nu! Ni kan säkert ta våra pengar och skrämma våra företrädare. Men ni kommer aldrig att ta vår stolthet, Ni kommer aldrog att döda våra drömmar och ni kommer aldrig att kunna stoppa vårt enträgna arbete för en bättre morgondag för vanligt folk. Låt det bli en tydliga signal som hörs hela vägen från Bräkne Hoby/Karlshamn till Tidö slott.

Så länge vi har något som detta att bevisa går kampen vidare och vi fortsätter att demonstrera under våra röda fanor.

Mötesdeltagare, i min vardag är jag regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård. Inom detta område saknas sannerligen inte utmaningar för framtiden. Det gäller inte minst att hitta personal till våra verksamheter och att göra omställning av verksamheten till en mer nära vård. Det vi inte behöver är den kostnadschock som drabbar hela landet just nu. De höga priserna drabbar såklart även välfärden och många är vi region- och kommunalråd som ropar på att staten behöver hjälpa oss i en svår tid. Men finansminister Svantesson måste missförstått oss totalt.

Vi menade att våra verksamheter behöver stöd i form av ökade statsbidrag. Istället fick vi region- och kommunalråd, liksom övriga som tjänar bra, en rejäl skattesänkning. Kvar står vår välfärd inför enorma sparkrav då President Putins anfallskrig i Ukraina givit oss en inflation vi inte sett sedan 1980-talet. Vet ni att den största satsningen i Svantessons budget i höstas var just de 13 miljarder som den där skattesänkningen kostade. Pengar som verkligen hade gjort skillnad i välfärden.

När vi ser den enorma tillväxten av behov av vård för unga inom barn och ungdomspsykiatrin blir det tydligt. När vi ser det ökande bruket av droger likt oxykontin och andra liknande preparat för att orka med livet känns det förtvivlat. Men signalerna får vi ju tidigare än så men vi verkar ha så förtvivlat svårt att finna nycklarna till en annan utveckling. Jag är glad att region Blekinge, trots enorma ekonomiska problem i hela välfärdssektorn, kunnat avsätta 60 miljoner kronor under tre år för att kraftigt förbättra hälso- och sjukvårdens insatser för att möta barn och ungas psykiska ohälsa. Men sjukvården kan aldrig bli hela lösningen. Vi få inte låta det gå så långt.

Mötesdeltagare, mycket kan tyckas målas i mörka toner i Sverige och världen just nu. Men vi måste stå fast i vår övertygelse att våra bästa dagar ligger framför oss. Stig Dagerman skrev en gång att ”I tider som saknar hopp finns inget värre fängelse än framtiden” Och han hade så rätt. Och det är ju just hoppet om en bättre morgondag som drivit vår rörelse framåt i snart 150 år. Vägen dit är inte alltid enkel, men svensk arbetarrörelsen har ju som bekant aldrig väjt för det svåra. Tänk bara tillbaka till de fattiga industriarbetare som med knappa resurser skapade de första fackföreningarna. Då var priset för många att man miste både jobbet och hemmet, men man såg att vägen till en bättre morgondag låg framför dom ändå.

Eller när kvinnorna i början på förra seklet vann kampen för allmän och lika rösträtt. Det var knappast heltidsarvoderade ombudskvinnor som organiserade den kampen. Tvärt om var det hårt arbetande kvinnor som efter dagen arbete var slut enades i kampen för sitt inflytande och att bli tagen på allvar. Och det som förenade dom som gick före var just övertygelsen om att en bättre morgondag var möjlig. Men det handlade också om att den där bättre morgondagen formulerades tillsammans. Hur ska den se ut, vilka steg ska tas och i vilken riktning ska vi gå.

Nu är det snart dags för arbetarrörelsen att åter blicka framåt, formulera visionen och anvisa vägen. När det socialdemokratiska partiet nu drar igång arbetet med en ny samhällsanalys syftar den just till att ge en klar bild om vart vi vill, hur vi ser på morgondagen och att skapa just den framtidstro som vi så väl behöver. I detta arbete är det nu så oändligt viktigt att många deltar. Vår rörelses styrka är just att vi är många. Vi har aldrig lutat oss mot en elit som ska tala om vilken väg vi ska gå eller vilka drömmar vi ska drömma. Det gör vi tillsammans unga och gamla, arbetare, tjänstemän, direktörer och fritänkare.