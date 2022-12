Förra året vid den här tiden var jag höggravid, låg på soffan och åt praliner. Barnet hade visat tecken på att komma, kanske inom ett dygn. Jag hade just börjat läsa en oerhört spännande deckare av Karin Slaughter, på inrådan av min svärmor. Triptyk hette den första boken i serien om Will Trent. Jag var fast. Och tur var väl det, för den där dagen blev till veckor, kroppen blev allt tyngre och barnet dröjde sig kvar. Jag var trött på att känna mig som Pojken och vargen. Så när jag kände förvärkar en söndag i början av januari, sa jag ingenting. Istället la jag mig i badkaret och vände blad i Fraktur, den andra boken om Will Trent. Timmarna flög förbi och sidorna likaså. Min kärlek, J, ropade att han kanske tänkte gå på bio. ”Härligt!” ropade jag, ”ses ikväll”. Jag beställde hem räkmackor. Graviditeten hade blivit så besvärlig på senare tid att jag inte orkade gå någonstans. När badvattnet kallnade fyllde jag på med nytt. Fingrarna blev russin och boksidorna spräckliga, men jag fortsatte att läsa. Tills det inte längre gick att fortsätta. Ungefär när jag började fundera på att ringa biografen och be dom hämta J, hörde jag dörren rassla till. Han var hemma! Filmen hade varit bra, i handen höll han två räkmackor. Jag förklarade att vi nog fick äta dom snabbt. Jag minns att vi skrattade och sa – ”hon föds på en räkmacka”. Det sista jag gjorde var att stoppa ner boken. Förlossningen gick snabbt, jag minns inte riktigt. Men jag minns att mellan värkarna tog J upp boken och började läsa högt för mig. Boken var så vansinnigt spännande, och det började han också tycka.