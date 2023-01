Det bör sägas att det av Ulf Lundell myntade uttrycket om att en inställd konsert också är en konsert är något uttjatat och frikostigt apostroferat, dock inte desto mindre användbart. Frånvaron av någonting adresserar förhållningssätt till det uteblivna. Ett bra exempel är John Cages ikoniska musikaliska verk 4.33, ett tyst musikstycke under just fyra minuter och 33 sekunder. Istället för musik kan verket sägas bestå av de ljud som uppstår i den obekvämt oväntade tystnaden.

