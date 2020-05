Saknaden av det vanliga

I går var det första maj. En dag som arbetarrörelsen vanligtvis brukar gå ut och demonstrera på gator och torg.

Själv har jag spenderat de senaste 11 åren med att delta vid olika första maj-firanden. En fin tradition och en påminnelse om var mina rötter kommer ifrån. Ärligt talat så har jag ibland känt att det känns lite gammaldags och omodernt. Inte för att jag inte håller med om budskapet. Men att stå och hålla handen med folk jag inte känner och sjunga internationalen har inte varit min grej. Visst tycker jag det är pampigt när orkestern drar igång musiken och demonstrationståget börjar gå men jag är ju inte dummare än att jag förstår att dessa ritualer är främmande för många av dagens yngre människor.

Eftersom Sverige och världen nu befinner sig i en allvarlig pandemi blev alltså året första maj-firande lite annorlunda. Det blev första maj, fast framför en datorskärm istället. Det kändes lite vemodig. Tungt för att allvaret i den situation vi befinner oss i blev väldigt tydligt. Inte minst i statsministerns tal. ”Coronakrisen är en brutal påminnelse om att ensam inte är stark, vi måste klara av den tillsamman”, sa Löfven med en allvarlig ton.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt sägs det. Det blev jag påmind om igår när det inte blev något vanligt första maj-firande. Jag satt hemma på min kammare och tittade igenom gamla bilder från de 11 år jag har varit med och firat och uppmärksammat arbetarrörelsens högtidsdag. Det blev också tydligt hur jag tänkte när jag var yngre. Då var plakaten fyllde av budskap om internationell solidaritet. Palestinas sak är vår sak osv. Efter det blev jag mer och mer intresserad av feminism och då var det självklart att det var just de frågorna jag valde att lyfta. Senaste tiden har jag snöat in mest på kulturpolitiken. Det jag saknar allra mesta är samtalen, minglet, alla människor man träffar genom att vara samhällsengagerad. Känslan av att vara en del i något större. Jag saknar verkligen den vanliga vardagen, även om man ibland tyckte att även den kunde vara trist. Den känslan tror jag väldigt många delar just nu. Saknaden av det vanliga. Att kunna träffa sina nära och kära som vanligt. Gå på evenemang och aktiviteter. Leka med kompisar och tuta på i ekorrhjulet.