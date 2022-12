Det finns för närvarande ett antal orosmoln på himlen som skapar bekymmer: Inflationen, de skyhöga elpriserna och den annalkande lågkonjunkturen som kommer göra en svår situation ännu värre. Det är många i vårt land som just nu har det kämpigt. Samtidigt är det kallt och mörkt utomhus och det känns som att sommarens solstrålar och värme är långt borta.

Men ikväll är det många svenskar som kommer att börja fira den judiska ljusfesten Chanukkah, även translittererat Hanukkah. Varje år infaller Chanukka på olika datum någon gång i november eller december då det är nymånen som avgör. I år börjar ljusfesten idag den 18 december och pågår fram till den 26 december. Denna högtid på åtta dagar firas till minne av återinvigningen av templet i Jerusalem år 164 före kristus. Det var då som maccabéerna med Judas Mackabaios i spetsen besegrade de seleukidiska härskarna som under sitt styre avskaffade de judiska riterna och stämplade judendomen som hädisk, med syftet att uppnå assimilering med rikets grekiska delar. Under seleukidernas styre användes templet i Jerusalem för dyrkan av den grekiska guden Zeus istället för Jahve. Efter återerövringen kunde dock templet återinvigas och återigen användas av judarna. Chanukkah betyder just tillägnan på hebreiska.