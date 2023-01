Ett exempel är digerdöden. En fruktansvärd farsot som får coronaepedemin att framstå som en lättare förkylning. Konsekvenserna var bland annat att det arbetande folket fick en starkare ställning eftersom arbetskraftsbristen gjorde att arbetsköparna måste erbjuda bättre villkor; äganderättsinstitutionen stärktes vilket gav kraft åt den framtida industrialiseringen; humanismen som kulturströmning trängde undan den religiösa vidskepelsen och gav därmed utrymme åt framtida vetenskapliga framsteg; tryckerierna växte fram när det blev brist på munkar som för hand kopierade texter; bostäderna blev mer hygieniska; kvinnors roll stärktes; etc.

När den moralpanik som häxprocesserna var slutligen stoppades gjordes det en analys som visade att några socknar inte drabbades av den mentala farsot som häxprocesserna var. Av någon anledning hade befolkningen i just vissa byar inte smittats av häxhysterin. Förklaringen visade sig vara att folk på dessa ställen – på grund av en framsynt insats från kyrkan – var läskunniga.

Makthavarna drog slutsatsen att det var en bra framtidssatsning att försöka vaccinera folk från vidskepelse. Under kommande århundrade höjdes därför ambitionerna för att sprida läskunnigheten hos svenska folket. Kyrkan bedrev allt ivrigare undervisning. Husförhören blev ett slags dåtida nationella prov.

Det som hände var att när backstugesittare och torparbölingar flyttade in till bruksorterna under industrialiseringen på 1800-talet var de väl rustade. Såväl för att ta sig an kvalificerade arbetsuppgifter som för att bedriva eller ta del av folkbildande verksamhet på fritiden.