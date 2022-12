De flesta av oss har gjort det något gång: Skrivit ner en mer eller mindre lång lista på saker som vi ska få gjort under det nya året. Denna lista kan rymma allt från att lyckas bli erbjuden drömjobbet till att äntligen ta körkort. Eller kanske mindre konkreta saker som att bli mer snäll mot sig själv eller resa till en ny spännande plats. Möjligen är det vanligaste nyårslöftet att börja träna mer och ta bättre hand om sin hälsa genom äta nyttigare. Det nya året känns som en nystart eller ännu en spännande möjlighet. Vissa löften håller vi och andra bryts inom kort tid. Det gäller att nyårslöftena ska vara realistiska och att vi faktiskt känner motivationen att genomföra det vi lovat oss själva.

Det ska ha varit i det antika Babylonien för cirka 4000 år sedan som de första nyårslöftena avlades. Enligt utsago ska det också ha varit babylonierna som först började fira in det nya året med en religiös festival som kallades Akitu. Den religiösa festivalen pågick i hela 12 dagar men till skillnad från idag så inträffade inte festligheterna i december utan i mitten av mars. I likhet med den nordamerikanska högtiden Thanksgiving, eller tacksägelsedagen på svenska, så skedde babyloniernas firande i anslutning till jordbrukets kalender. Akitu inföll när skörden planterades medan Thanksgiving är festligheten vid plockandet av skörden.

Under Akitu-festivalen bedyrade folket sin lojalitet till konungen eller så krönte man en ny konung att härska över riket. I samband med detta lovade babylonierna också att betala tillbaka eventuella skulder under kommande år och lämna tillbaka de saker som de lånat från någon annan. Om man håller sitt löfte och gör detta så skulle de hedniska gudarna ge personen lycka och framgång i det kommande året. Om inte skulle man falla ur deras nåd och få ett dåligt år. Av uppenbara skäl gjorde man således vad man kunde för att blidka gudarna.

I romarriket 46 år före Kristus under Julius Caesars styre beslutade kejsaren att det nya året skulle börja den första januari. Härifrån har vi tagit tidpunkten för när våra nyårslöften ska avläggas. Månaden är döpt efter den romerska guden Janus, guden som prydde dörröppningar och valv med två ansikten. Han sades kunna se bak i tiden på det gamla året såväl som att blicka in i framtiden. Han var också den som kunde öppna portarna till himlaljuset. För att inte hamna i onåd hos Janus skänkte därför romarna offer till Janus vid årets slut och gav löften om att ha gott beteende under kommande år.