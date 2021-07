Stefan Löfven bättre i en hård kryss

När jag skulle lägga till vid en gästbrygga under senaste strapatsen så var jag lite nervös. En ny båt (för mig annars är det en gammal dam) som jag är ovan vid att manövrera gjorde att jag var osäker när jag gled in mot bryggan. Den enda luckan var mellan två väldigt fina båtar som jag inte ville braka in i och skada med min båt. Därför blev jag så lycklig när jag ser att de övriga gästerna på ön nästan har en liten brottningsmatch på bryggan för att komma först till min undsättning och hjälpa mig att förtöja.