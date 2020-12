Stig-Björn Ljunggren: Filosofi hos Ring P1

Tittar vi under en vanlig sten behövs det inte mycket fantasi för att hitta någon som inte gör rätt för sig. Under vår historia har det tid till annan funnits epoker när jakten på dessa blodsugare varit extra aktiv. Ibland är det en Shylock som får springa över klingan, just nu är det bankirer som sitter i ett skatteparadis med en paraplydrink som svenska skattebetalare pröjsat, eller så är det folk från icke skidåkande länder som huserar i No Go-zoner på folkhushållets bekostnad.