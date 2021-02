Stig-Björn Ljunggren: Rättvisa i coronapraktiken

Just nu gäller detta vaccinationsfrågan. Eftersom det inte går att vaccinera alla på en gång måste det skapas någon slags kösystem. Vi måste välja vem som ska få först och vem som får sist.

Vi har också fått lära oss att det är skillnad på pengar och resurser. Vi kan ösa in hur mycket pengar som helst i sjukvården just nu, men resurser, det handlar om utbildad personal, utrustning och just nu övertydligt, tillgång till vaccin.