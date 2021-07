Tuff retorik löser inte gängkriminaliteten

Förra veckan föll även domen mot personer från Vårbynätverket. Precis som andra gäng bedriver Vårbynätverket en omfattande narkotikahandel som finansierar deras inköp av vapen. I fallet med Vårbynätverket har polisen beslagtagit bland annat 27 vapen och 8 kilo sprängämnen. Det är stora summor inblandade i narkotikahandeln. Kokain kostar exempelvis 700-1400 kronor per gram och narkotikahandeln i Sverige omsatte 2,7 - 6,9 miljarder per år mellan 2015 och 2019 enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Det är framförallt medel- och överklassen som har råd att köpa narkotika.