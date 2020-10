Två fronter för svenska modellen

Men från både fack och arbetsgivare inom industrin är motståndet kompakt mot att Kommunals många medlemmar skall få högre löneökningar än andra. Från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har det föreslagits att de istället beviljas en bonus för insatserna under pandemin. Ett förslag som kanske inte är helt dumt ändå, med tanke just på riskerna som många av Kommunals medlemmar utsatts för under Coronakrisen.