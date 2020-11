Våra dystra framtidsutsikter

Och det finns anledning att befara att mänskligheten långt innan dess gått under. Optimisten kan hävda att det med all sannolikhet finns tid nog för nya intelligenta former att ta över i den händelse människorna lyckas utplåna sig själva, eller drabbas av någon annat elände som tidigare slagit ut livsformer, exempelvis det asteroidnedslag av den typ som tros ha varit ett skäl till att dinosaurierna dog ut.