Vart är krisinsikten?

Sveriges klimatmål omfattar endast cirka 33% av utsläppen från konsumtionen. Det är därför välkommet att regeringen gett miljömålsberedningen i uppdrag att komma med förslag på en strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtionen. Det är en viktig fråga då svenskar per person ger upphov till cirka 8 ton koldioxidutsläpp per år, vilket är högre än det globala genomsnittet. För att nå 1,5 gradersmålet måste vi ner på 1 ton per person per år uppger Naturvårdsverket. Vi behöver se över hållbarheten i både vår produktion och konsumtion.