Karlssons krönika: Försenade biohöjdare i sommar

Som superhjältefilmsälskare ser jag mest fram emot DC:s “The Suicide Squad” (6 augusti) och Marvels “Black Widow” (7 juli) i sommar. Dog inte Svarta änkan i senaste “Avengers”-rullen då? Jo precis. Dessvärre. Just därför utspelar sig solofilmen mellan “Captain America: Civil War” och “Avengers: Infinity War” när Natasha Romanoff drar till Ryssland för att hänga med sina forna vänner och fiender från spionprogrammet som en gång i tiden format henne. Stor chans för bakgrundsfördjupning deluxe. Cate Shortland regisserar och rollistan ser bra ut på pappret med backup från David Harbour (sköne sheriffen i “Stranger Things”) och Rachel Weisz (hjältinnan i “Mumien 1 & 2”). Det enda vi vet med säkerhet är att Black Widow själv ofrånkomligen överlever.

Geniet James Gunn (manus + regi) kokade ihop “The Suicide Squad” när han tillfälligt (och felaktigt) fick sparken från hjärteprojektet “Guardians of the Galaxy 3” (men han är återanställd igen, tjoho). Den ganska bleka “Suicide Squad”-ettan kan vi nog glömma efter Gunns kommande vitamininjektion där skurkhuvuden lär rulla under ett hemligt kamikazeuppdrag på en avlägsen ö. Joel Kinnamans karaktär Rick Flag har fått en färggladare, gul tröja och ett syfte i trailern. Och hur häftigt kommer det inte vara att njuta av James Gunns (förmodat) helgalna Harley Quinn-dialog och upptåg? Längtar.