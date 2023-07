Återhämtning på börsen – ras för SSAB

Den strida floden kvartalsrapporter under onsdagen och torsdagen medförde flera tunga fall från börsjättarna. Under fredagen är det något lugnare. På morgonen släppte bland annat stålkoncernen SSAB sin rapport där ledningen varnar för ytterligare fallande efterfrågan framöver, aktien rasar runt 12 procent.

Mot strömmen går flera av storbankerna, där Nordea lyfter mest, plus en procent.

Volvo Cars återhämtar sig efter gårdagens rapportfall, aktien stiger 6,5 procent. Förmiddagens riktigt stora vinnare efter raset i går, är tv-bolaget Viaplay, plus 30 procent, sedan franska Canal Plus i går kväll meddelat att man går in som storägare.