Biden och AI-företag överens om nya regler

President Joe Biden befarar att USA:s kongress och lagstiftning inte kommer att kunna hänga med i den snabba tekniska utvecklingen kring AI, artificiell intelligens. Därför kallade han under fredagen företrädare från de sju största AI-företagen till ett möte i Vita huset.

Risk och löfte

– Vi kommer att se mer teknikförändring under de kommande tio åren eller till och med under de närmaste åren än vad vi har sett under de senaste 50 åren. Det har varit en häpnadsväckande uppenbarelse för mig, sade Biden på en presskonferens i Vita huset i sällskap med företagsrepresentanterna.