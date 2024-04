Den kommunanställda talar ut om nedlagd presentkortshärva: ”Äntligen är det klart”

Den 7 mars 2023 får den anställde beskedet om att hen är varslad om avsked. Personen är nu avstängd utan lön. Någon vecka senare erbjuder kommunen facket en uppgörelse. Om hen säger upp sig själv så erbjuds hen tre månadslöner, alternativet är att gå utan lön tills polisutredningen är färdig. Detta kunde ta ett till två år. Den anställde fick då skriva under ett papper på att inte stämma kommunen i efterhand om hen skulle bli friad från anklagelsen.

Handelsföreningen skickar i samma veva ut ett brev till sina medlemmar där de vill ha in observationer på eventuella oegentligheter.

Kommunen och den berörda handelsföreningen fattar misstankar efter att ha fått in tips från allmänheten gällande att en kommunanställd ska ha missbrukat hanteringen av presentkort.

Samtidigt tog kommunen in den externa byrån PWC för att reda ut vad som skett. Under samma tid skickade handelsföreningen ut ett brev till sina medlemmar där de ville ha in observationer på eventuella oegentligheter. Den aktuelle näringslivschefen sa då: