DeSantis bråk med Disney tar ny fart

Disney säger att deras inspektörer är branschledande, och Disneykännaren och professor emeritus Richard Foglesong tror att den särskilda expertisen som bolaget byggt upp under året behövs:

Hotar med fängelsebygge

Protest bakgrund

Bråket mellan DeSantis och hans republikanska partikamrater och Disney inleddes när underhållningsjätten förra året protesterade mot Floridas så kallade "Don't say gay"-lag, som i praktiken förbjuder undervisning av barn under nio år om sexuell läggning och könstillhörighet. Disney meddelade att man skulle dra in donationer till politiker som stödde lagen och i stället skänka pengar till motståndarna.