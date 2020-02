Det blev inget pris för regnbågstårtan

Foto: Privat

Blekingeborna Rebecka Svensson och Sophia Ahlin var nominerade till priser på Gaygalan som hölls i Stockholm på måndagskvällen. Men ingen av dem vann.

Sydöstran skrev i går om Rebecka Svensson som bjöd på regnbågsfärgad tårta på höstmarknaden i Sölvesborg som en protest mot den nya flaggpolicyn. För det initiativet blev hon nominerad till att vinna priset ”Årets bästa” på QX:s gaygala i Stockholm.

Även Sophia Ahlin, ordförande för Pride Karlskrona, blev nominerad i kategorin ”Årets keep up the good work” efter att ha tagit initiativ till Sölvesborgs Pride som hålls i maj.

Men det blev inga Blekingepriser. Priset ”Årets bästa” gick till damlandslagets fotbollsbrons och ”Årets keep up the good work” gick till Regnbågsblod som arbetar för att även homosexuella män ska få vara blodgivare.