Efter räntesmockan: Så dyrt blir ditt bolån nu

För dem som har bolån på en miljon kronor landar de totala räntekostnaderna med den nya räntan exempelvis på omkring 45 000 kronor per år, en ökning med 2 500 kronor årligen.

Räntechock trots kalkylränta

– En del bolånetagare kanske också ha råkat ut för något under året. De kanske har separerat, blivit arbetslösa eller bara belånat sig väldigt högt, säger Sharon Lavie.

Lån som löper ut

Många hushåll har suttit med bundna lån som nu löper ut, och som de nu måste binda om under sommaren och hösten.

Fakta: Så hög blir den totala räntekostnaden med nya räntan:

För bolån på en miljon kronor: 45 000 kronor i räntekostnad per år. Med dagens räntehöjning innebär det en ökning med 208 kronor per månad och 2 500 kronor per år.

Med ränteavdraget får man då tillbaka omkring 13 500 kronor per år.

Bolån på 3 miljoner kronor: 135 000 kronor per år. Med dagens räntehöjning en ökning med 7 500 kronor per år och 625 kronor extra per månad.

Tillbaka i ränteavdrag: 40 500 kronor per år.

Bolån på 5 miljoner kronor : 225 000 kronor per år. Med dagens räntehöjning en ökning på 12 500 kronor per år och 1 042 kronor per månad.

Tillbaka i ränteavdrag: 67 500 kronor per år.

Ränteavdraget är beräknat på hela räntekostnaden, inte bara på ränteökningen med 0, 25 procent.

Källa: Lendo