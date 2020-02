Efter snö kommer .... ?

Foto: Thomas Törnqvist

Den meteorologiska våren är redan i Blekinge – men det hindrar inte från att det kommer lite snö från skyn de närmaste dagarna.

Stora snöflingor började falla över Blekinge under tidiga fredagsförmiddagen - så vi tog och ringde upp meteorologen Per Holmberg vid StormGeo för att kolla läget framöver.

– Det är ett området med snö, framförallt väster om Karlskrona just nu och det kommer att vara så mitt på dagen fram 14-tiden. Sedan verkar det försvagas och dra vidare österut.

De senaste dagarnas kalla nätter till trots så är det meteorologiska våren redan här. Det definieras av minst sju dagar över noll grader i medeltemperatur sett över hela dygnet.

– Ja, våren är redan här, den brukar komma till er mellan den 5-15 mars så den är lite tidig i år. Det där är ju en definitionsgrej, man säger att det inte kan bli vinter igen vilket innebar mer än fem dagar med en medeltemperatur under nollan, säger Per Holmberg.

Helgens väder bjuder på det mesta, lite snö som senare under lördagsförmiddagen övergår i regn när temperaturen landar på runt fem plusgrader.

– Det kommer in ett nederbördsområdet under förmiddagen, och det kommer att hålla sig kvar under större delen av dagen för Blekinges del. Så det blir väldigt blött och ganska blåsigt med sydostliga vindar, friska vid kusten och måttlig inåt landet.

– Under söndagen ser det ut att bli lite soligare väder även om det kan passera någon regnskur också.

Början av nästa vecka då..?

– Det ser ut att vara fortsatt rätt så milt, runt fem-sex plusgrader, med lite lägre temperaturer på natten. Några nederbördsområden som passerar, mest som regn. I slutet av veckan skulle det kunna bli något kallare, säger Per Holmberg vid StormGeo.