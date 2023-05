Experterna om krisen i folkaktien: "Unikt"

– SBB var under en period oerhört framgångsrikt, under en period då fastighetsbolag generellt gick bra. Men Ilija Batljan stack ut, jag tror att han tidigt framstod som stabil och pålitlig. Det förtroendet har fått sig en väldig törn nu, med flera utfästelser som sedan inte har slagit in, säger han.