Festivalmassakern: "En vidrig förbrytelse"

– Det är ett fruktansvärt terroristbrott. Det är, tror jag, nästan det värsta som hänt under de senaste decennierna i Mellanöstern, att direkt angripa civila utan att det finns några militära mål i närheten.

Tusentals raketer

Hamas avfyrade under lördagsmorgonen tusentals raketer in i Israel från Gaza. Med hjälp av motorcyklar, pickuper, motoriserade segelflygplan och motorbåtar strömmade milismännen även in i israeliska gränsstäder som Ashkelon, Sderot och Ofakim.