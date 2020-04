Finansministern mer dyster om ekonomin

Foto: Jessica Gow/TT

Behovet av ytterligare krisåtgärder ökar, enligt finansminister Magdalena Andersson som ser mer dystert på ekonomin än för bara en dryg vecka sedan.

Arbetslösheten är på väg upp till runt elva procent och BNP-raset kan bli sju procent i år, signalerar hon.

– Det är ett allvarligt ekonomiskt läge. Men det är också tydligt att de åtgärder vi tar gör skillnad, säger Magdalena Andersson (S) på en pressträff.

Hon säger att det är extremt svårt att göra en bedömning av utvecklingen i ekonomin. Men utvecklingen går i en mer negativ riktning än vad som var hennes huvudscenario för bara en dryg vecka sedan, den 15 april när hon lade fram vårpropositionen.

– Behovet av ytterligare åtgärder ökar i förhållande till om vi hade följt huvudscenariot.

Bedömningen är nu att ekonomin befinner sig någonstans mellan huvudscenariot och det mer negativa scenariot.

BNP-raset i de två scenariorna låg då på minus 4 respektive 10 procent i år. Arbetslösheten bedöms stiga till 9 respektive 13,5 procent i de två scenariorna.

– Hela världsekonomin påverkas nu av pandemin, säger Andersson.

Varsel höga

Hon pekar på att antalet varsel fallit tillbaka något per vecka i april efter väldigt höga nivåer tidigare under krisen. Nu ligger de på ungefär samma nivå som under finanskrisen för drygt tio år sedan.

Den statliga företagsakuten har 54 anslutna banker, med kreditramar för 39 miljarder kronor till små och medelstora företag.

Index är dystra

Finansministern går på pressträffen igenom igen tillgänglig data och en rad dystra inköpschefsindex och företagsenkäter.

– Finansieringssituationen för de stora exportföretagen har blivit bättre de senaste veckorna. Det är något som är positivt.

Hon pekar samtidigt på en rad dystra inköpschefsindex från omvärlden och index för konsumentförtroendet, som alla pekar nedåt.

– I euroområdet har det fallit till den lägsta nivån sedan 2009, säger hon.