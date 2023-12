Försök till sexköp slutade med trafikolycka efter knivdrama

Händelsen slutade med att mannen körde in i en betongklump.

Händelsen slutade med att mannen körde in i en betongklump. Foto: Polisens förundersökningsprotokoll

Den 53-årige ölänningen hade fått kontakt med en ung kvinna i västra Blekinge via nätet. Under en tid i början av sommaren skickade de meddelanden mellan varandra. I polisens förundersökningsprotokoll går att läsa att de kommer överens om både pris och plats för ett sexköp.

I förhör berättar kvinnan att hon ångrade sig när hon hoppade in i mannens bil och i stället tog fram en kniv och tänkte ta pengar från honom. Men under det efterföljande tumultet körde mannen in bilen i en betongklump. Krockkuddarna utlöses och kvinnan tog sig ur från bilen och försvann från platsen.